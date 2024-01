Inter, Lautaro Martinez punge: “Proseguiamo per la nostra strada senza parlare di nessuno”

“Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi. Grandi ragazzi”. Con questo post su Instagram, Lautaro Martinez, commenta la vittoria fondamentale dell’Inter sul campo della Fiorentina grazie al diciannovesimo gol in campionato dello stesso bomber argentino. Una frase che infiamma anche la vigilia di Inter-Juventus viste le battute di Massimiliano Allegri delle scorse settimane, il riferimento appare chiaro anche senza citarlo.

