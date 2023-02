Inter, la Curva Nord: “Abbiamo incontrato Skriniar. Nessun rancore”

“La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter”. La Curva Nord dell’Inter ha assunto una posizione ufficiale riguardo al caso Skriniar. “La chiacchierata con Skriniar è stata documentata in un articolo sulla fanzine che uscirà al derby e in cui si spiega cosa è stato detto. Invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili”.