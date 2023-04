F1 GP Baku 2023, Leclerc: “Tanto lavoro da fare, ma ho completa fiducia nella Ferrari”

Dopo tre settimane di stop il circus della F1 torna in pista con il GP dell’Azerbaijan. A Baku la Ferrari prova a svoltare una stagione iniziata in modo disastroso, e a sperarlo è anche Charles Leclerc, fermo a sei punti conquistati nei primi tre appuntamenti: “Le prime gare sono state un disastro – ha affermato quest’oggi ai giornalisti presenti nella capitale azera -. In questa pausa è stato una buona cosa resettare e cercare di migliorare in pista. Poi, fuori pista, c’è una ristrutturazione ancora in corso. Dispiace per l’addio di Laurient (Mekies, ndr), avevamo un ottimo rapporto. Ma per lui è una grande opportunità ed è giusto l’abbia presa. Ho molta fiducia in Frederic Vasseur e nelle sue idee”.

Il pilota monegasco ha poi risposto ad alcune domande sul suo futuro, messo in discussione da alcuni rumors nel corso di queste settimane di pausa: “Al momento sono concentrato sul progetto attuale, in Ferrari. Mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Abiamo tutte le capacità per riprenderci, anche se c’è da fare davvero tanto lavoro. Ne siamo tutti consapevoli, io per primo. Ma, se devo scegliere una squadra in grado di farlo, è la Ferrari”.