Inter-Juventus, Inzaghi: “Sarà un match duro, alla ripresa ci aspetta un aprile intenso”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato contro la Juventus in programma domani alle 20:45 a San Siro: “Sappiamo cosaS rappresenta questa partita per i tifosi e per la società. Sarà un match duro. Noi consideriamo la Juventus come una grandissima squadra piena di giocatori fortissimi. Li ritroveremo in Coppa Italia e li rispettiamo molto. La Juventus migliore per ora è quella con Kean e Vlahovic. Sono una grande squadra indipendentemente dai singoli. Di Maria come Chiesa e Vlahovic sarà osservato speciale”.

L’allenatore nerazzurro ha fatto un punto sugli infortunati: “Gli infortunati sono un problema, tra quelli che sono in corsa Champions siamo i più impegnati. Domani non ci saranno Skriniar, Gosens e Bastoni. Gli altri devo valutarli nella rifinitura. Lukaku sta aumentando il minutaggio, è stato importantissimo nel doppio confronto con il Porto. Ha giocato tutta la partita a Spezia e a Oporto ha aiutato i suoi compagni. Anche Correa si sta allenando bene”.

L’ex tecnico della Lazio ha parlato del periodo che aspetta l’Inter dopo la sosta: “La qualificazione in Champions League è un grande traguardo, domani però è l’ultima partita di un periodo molto intenso. Alla ripresa ci aspetta un aprile ancora più intenso con i quarti di finale e la qualificazione in Champions da conquistare”.

Inzaghi infine è tornato sulla qualificazione ai quarti di Champions League: “Della qualificazione contro il Porto mi ricorderò della felicità dei ragazzi. Ho ben presente la storia dell’Inter e noi abbiamo aggiunto un piccolo tassello alla storia recente del club. Ringrazio lo staff e i giocatori per la qualificazione, questo gruppo ha fatto grandi cose e sono molto soddisfatto dei nostri risultati. Dobbiamo ragionare in funzione dell’Inter, in campionato si può fare di più. Le critiche ci saranno sempre e dobbiamo passarci sopra”.