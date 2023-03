Capello sui quarti di Champions: “Napoli favorito, l’Inter passa se si mette a giocare sul serio”

L’ex allenatore, Fabio Capello, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Uefa Champions League 2022/23, concentrandosi sulle sfide delle italiane. Queste le sue parole nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport. Inizialmente sul derby tra Milan e Napoli dichiara: “Per me passa il Napoli, però molto dipenderà dallo stato di forma di Theo e Leao ad aprile. Loro possono spezzare l’equilibrio”.

Per quanto riguarda l’Inter invece afferma: “Per me i neroazzurri sono favoriti, ma solo se si mettono a giocare sul serio. In Italia l’Inter è potenzialmente la squadra più forte d’Italia”