Inter-Juventus, bombe carta contro mezzi della polizia: Daspo per 50 tifosi nerazzurri

Cinquanta tifosi dell’Inter sono stati portati in questura in seguito agli scontri al termine della partita di Serie A contro la Juventus. Mentre le forze dell’ordine scortavano i pullman dei tifosi bianconeri, una serie di sostenitori nerazzurri, con il volto coperto, ha infatti iniziato a lanciare bottiglie e bombe carta. I bersagli di tali bombe carta non sono stati però soltanto gli autobus ma anche le volanti della Polizia.

Le forze dell’ordine hanno pertanto chiamato i rinforzi ed i responsabili sono stati bloccati, identificati e denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Accompagnati in Questura, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso un Daspo nei confronti di tutti e 50. Prima della partita, era stato inoltre sanzionato, sempre con Daspo, un tifoso della Juventus di 21 anni in possesso di un fumogeno.