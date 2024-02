Inter-Juventus, Bremer: “Partita decisa da un episodio, dispiace perché eravamo in partita”

Tramite un post sui social, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha commentato la sconfitta per 1-0 contro l’Inter nel big match del 23° turno di Serie A 2023/2024. “Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto – ha scritto su Instagram il brasiliano – Partita decisa da un episodio. Continueremo a lavorare e dare tutto per questa maglia“. Quando parla di “episodio”, Bremer si riferisce ovviamente allo sfortunato autogol di Gatti, che di fatto ha consegnato i tre punti ai nerazzurri.