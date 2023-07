Inter, Inzaghi: “Scudetto grande obiettivo. Vogliamo riportare Lukaku, Onana viene in ritiro”

“Lo scudetto è il nostro grande obiettivo, abbiamo il dovere di cercare di vincere lo scudetto e la seconda stella. Ci metteremo tutte le nostre forze, sappiamo che tante altre lo vorranno fare ma sappiamo già qual è il nostro grande obiettivo”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa di inizio stagione dei nerazzurri: “Mercato? Grandissima sintonia con chi se ne occupa. E’ normale che sia difficile, ma stiamo operando nel migliore dei modi. Gli acquisti sono una testimonianza, Bisseck e ancor più Frattesi e Thuram hanno valore internazionale. Lukaku è di un’altra squadra, sappiamo cosa rappresenta per l’Inter, sappiamo cosa ha fatto nella parte finale dello scorso anno. Ho lottato tanto per riportarlo qua, vogliamo riportarlo da noi ma appartiene a un’altra società e vedremo di fare il possibile. Paura che Lautaro possa andare via? Arrivano capitali e difendere i giocatori è sempre difficili. Capitano? Devo parlarne prima con la squadra, poi lo dirò a voi. Onana è un giocatore dell’Inter e domani sarà tra i convocati. Sappiamo dei rischi che arrivano dal mercato, sappiamo che prima di comprare dobbiamo vendere. Ma io sono tranquillo, mi hanno assicurato che la rosa sarà competitiva. Cercheremo più di un portiere, dovrà essere bravo col palleggio”.