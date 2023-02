Inter, Inzaghi: “Delusi del risultato, c’è mancata la finalizzazione”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio ottenuto contro la Sampdoria al Ferraris. “C’è delusione per un risultato non ottenuto, ci è mancata la finalizzazione delle tante occasioni create. Non pensiamo allo scudetto, guardiamo solo a noi stessi e ai buoni segnali delle ultime partite. Stasera avremmo dovuto finalizzare, con tre punti mancati che ci penalizzano. Mi resta la prestazione, ma non sono contento del risultato”.

Il tecnico nerazzurro ha poi continuato: “Lukaku è partito bene, ci ha aiutato nel far salire la squadra. Nel secondo tempo avevo anche pensato di lasciarlo in campo, ma poi ci siamo un po’ allungati e quindi ho preferito toglierlo per inserire Dzeko. Brozovic sta rientrando nel migliore dei modi, non dimentichiamo che è fuori da quattro mesi. Devo cercare di inserirlo progressivamente. Gosens è uscito a fine primo tempo per un problema all’adduttore, sostituito da Dimarco che non era al meglio fisicamente. Nervosismo? In campo si è visto un po’ tra noi, ma sono questioni di campo che si risolvono subito e che non vorrei accadessero”.