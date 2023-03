Inter, Inzaghi: “Benfica squadra forte, saranno due sfide emozionanti e complicate”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, con i nerazzurri che hanno pescato il Benfica: “Affronteremo una squadra forte e di grande tradizione. Ha vinto il girone giocando bene, ma noi non siamo stati da meno e proveremo a regalare un sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, ma faremo del nostro meglio per non lasciare nulla al caso“. Inzaghi ha poi proseguito: “Un club come il nostro merita di giocare certe partite, perciò è motivo d’orgoglio essere ai quarti di Champions. Mi aspetto un doppio confronto bellissimo, con una grande atmosfera e la tensione degna del prestigio della manifestazione“.