Cremonese, Ballardini: “Difficile capire perché la squadra a tratti si spegne”

Alla vigilia di Monza-Cremonese, Davide Ballardini ha così commentato il momento negativo dei grigiorossi, reduci in campionato da una brutta sconfitta interna contro la Fiorentina (0-2), la 16esima in 26 gare sin qui disputate in Serie A. “Con la Fiorentina è parso mancare il giusto atteggiamento iniziale – ha riflettuto l’ex allenatore del Genoa –. A me stanca un po’ ripetere le stesse cose, ma durante la settimana c’è l’atteggiamento giusto, quindi vogliamo vedere questo dal primo all’ultimo minuto anche durante la partita. La rabbia e il dispiacere vengono da questo, perchè non ci si può accendere e spegnere ad intermittenza. Gli altri sono sempre accesi, belli e determinati, noi, invece, spariamo dal campo in certi momenti e così rischiamo di fare brutta figura. E questo non va bene. Domenica scorsa il reparto avanzato non è andato bene, ma la responsabilità è sempre di squadra: un attaccante non può giocare bene se non è sostenuto dalla squadra. Con la Fiorentina non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per tutta la partita, e quando accade questo soffriamo parecchio”.

“Faccio fatica – ha proseguito Ballardini – a comprendere come sia possibile che a volte la squadra si spenga. Di vedere una squadra che si allena così bene non ci è capitato tante volte in passato, quindi bisogna crescere nella personalità e nella lettura della categoria. Ci sono tanti ragazzi qui che la Serie A la giocano da quest’anno, alcuni arrivano dal campionato vinto di Serie B, e altri arrivano da campionati diversi. Quando mancano questa attenzione, questo rimanere sempre molto concentrati e dentro la partita, tutte qualità che servono nel campionato italiano, paghiamo. È anche sbagliando che impari, ma se sbagli una volta, la seconda volta devi fare meglio“.

Aprile sarà un mese decisivo per la Cremonese, che avrà anche l’opportunità di disputare le semifinali di Coppa Italia. “Avremo tanti impegni, ed esami che sono belli da affrontare magari al meglio delle nostre possibilità. Ci siamo guadagnati un mese pieno di impegni e bisogna affrontarli con la testa giusta, con quegli ingredienti che servono per stare ad alto livello, perchè se non hai quelli ingredienti ad alto livello non ci stai”, ha concluso Ballardini.