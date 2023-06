Napoli, multato Politano: sanzione da 5 mila euro per cori contro la Juventus

Multato Matteo Politano e il Napoli dalla Figc, che quest’oggi ha emanato un comunicato in cui annuncia la sanzione afflitta dopo l’episodio avvenuto al termine del match contro l’Udinese: “In occasione dei festeggiamenti seguiti in campo alla vittoria da parte del Napoli del campionato di calcio Serie A TIM s.s.2022/2023 e dopo essersi portato in prossimità del settore dello stadio dove erano assiepati i tifosi partenopei ed essersi issato su una recinzione, impugnato un megafono e intonato a gran voce tra e unitamente ai tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Juventus FC”. Il giocatore è stato punito con un’ammenda di cinquemila euro così come la società partenopea per responsabilità oggettiva.