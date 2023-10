Inter, Giroud elogia Thuram: “Giocatore in continua crescita, bella coppia con Lautaro”

Compagni di squadra in nazionale francese e rivali nei due club di Milano, ma c’è comunque stima tra Giroud e Thuram. A dimostrarlo è lo stesso numero 9 del Milan, che al termine della gara vinta contro la Scozia, ha elogiato l’attaccante nerazzurro arrivato in estate a parametro zero: “È in continua crescita, è ancora un giocatore giovane in fase ascendente. È arrivato in un grande club. Si è rivelato subito prezioso per l’Inter, con la sua capacità di segnare e di fare assist. Questo sistema a due attaccanti con Lautaro corrisponde bene al suo profilo”.