Inter-Genoa 2-1, Gilardino: “Prova di coraggio e personalità. Il rigore? Parecchi dubbi”

“Una prova di grande coraggio e personalità da parte dei miei ragazzi. Abbiamo fatto un secondo tempo molto importante: ci dispiace, però abbiamo interpretato questa partita nel migliore dei modi. È normale che poi gli episodi incidano, c’è rammarico per questo, ma i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra forte”. Così Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, analizza la sconfitta per 2-1 contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. “Nel primo tempo potevamo gestire alcune situazioni in maniera diversa con più lucidità, mentre nel secondo abbiamo preso in mano la partita mettendo in difficoltà l’Inter”, aggiunge.

Polemiche anche sul calcio di rigore che ha dato poi il 2-0 ai nerazzurri. Sul fischio, il tecnico dei rossoblù dice la sua: “Dal campo non sembrava rigore e rivedendo le immagini ne ho la certezza. È una situazione che lascia parecchi dubbi, ma non voglio polemizzare. Secondo me deve esserci sempre grande comunicazione tra arbitri e Var, ci deve essere predisposizione da parte degli arbitri nell’ascoltare il Var. Tutti gli arbitri sono umani e possono sbagliare”.