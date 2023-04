Inter, Gazzetta avverte: “Senza Champions due big da sacrificare sul mercato”

Le difficoltà recenti dell’Inter hanno rimesso in bilico la qualificazione alla prossima Champions League per i nerazzurri, che hanno come obiettivo primario proprio un piazzamento tra le prime quattro in campionato così da garantirsi la partecipazione alla massima competizione europea anche nella prossima stagione. I motivi non sono solo sportivi, ma anche economici: come spiegato da “La Gazzetta dello Sport”, un’eventuale mancata qualificazione causerebbe un “buco” da 50 milioni di euro che dovrebbe essere appianato da sacrifici sul mercato. Tradotto: senza Champions Suning si troverebbe costretto a vendere un paio di big così da rimpinguare le casse societarie. In tal senso i nomi più gettonati, per contratti e valore di mercato, sembrerebbero essere quelli di Lautaro Martinez, Barella e Bastoni.