Ceferin: “So più cose dei tifosi. La storia della Juventus doveva finire così, era tutto sbagliato”

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, nella sua intervista agli sloveni di Ekipa ha affrontato anche il tema che riguarda la Juventus: “Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato”, ha spiegato senza usare mezzi termini parlando delle dimissioni dell’intero cda, tra cui il presidente Agnelli, con il quale negli ultimi anni si è scontrato per la vicenda Superlega.