Inter-Frosinone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Frosinone, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono arrivare alla sosta da capolista e per superare la Juventus hanno bisogno dei tre punti contro il Frosinone. Un compito alla portata ma non scontato visto che la squadra di Di Francesco sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. La sfida è in programma oggi, domenica 12 novembre alle ore 20:45 al Meazza. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.