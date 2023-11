Inter-Frosinone: gol incredibile di Dimarco da centrocampo, lo vedranno pure a Tonga (VIDEO)

di Giorgio Billone 35

Gol semplicemente incredibile di Federico Dimarco, che segna direttamente da centrocampo in Inter-Frosinone. L’esterno nerazzurro prende la mira sulla corsia mancina e da 40 metri pesca il jolly per quello che è indiscutibilmente il gol più bello di questo campionato e forse degli ultimi anni. Maurizio Compagnoni ci perdonerà per la citazione: lo vedranno pure a Tonga. In alto ecco il video della rete.