Highlights Venezia-Brindisi 79-71, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 10

Gli highlights del match concluso tra Venezia e Brindisi, valido per la settima giornata del campionato di Serie A1 di basket 2023/2024. Grande equilibrio tra le due squadre, con l’Happy Casa che ha tirato fuori gli artigli dal primo minuto. A fine primo quarto la squadra di Sakota chiude in vantaggio con il punteggio 21-24. Nel secondo quarto parte ancora forte Brindisi, salvo poi farsi recuperare dalla formazione di casa, si va al riposo sul 48-38. Terzo quarto di sacrificio per i fanalini di coda della classifica, chiudono lottando sul punteggio di 59-60. Ultimo quarto che premia la qualità maggiore del roster, nel momento di grande stanchezza primeggia Venezia e chiude 79-71.

GLI HIGHLIGHTS