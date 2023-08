Inter, Frey su Sommer: “Può fare bene, bisogna chiudere velocemente”

Sebastien Frey ha rilasciato un’intervista a Tvplay, dove ha voluto chiarire ogni dubbio inerente al profilo di Yann Sommer come nuovo acquisto nerazzurro: “E’ un portiere che può far bene all’Inter. È un affare da chiudere molto velocemente, è quello di cui hanno bisogno quest’anno. Poi probabilmente prenderanno Trubin che è all’ultimo anno prima della scadenza In Giappone hanno giocato con Stankovic, ma non penso che sia pronto, però gli farei giocare la Coppa Italia e vedrei cosa può darti nella competizione. Può essere una buona alternativa”.