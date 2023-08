Dal Brasile: Mourinho e la Roma spingono per Marcos Leonardo

La Roma è in cerca di talenti in quel del Sud America con Jose Mourinho che si sarebbe invaghito di Marco Leonardo del Santos per rinforzare l’attacco dei giallorossi. Viste le difficoltà oggettive per arrivare a Scamacca e Morata il club capitolino potrebbe virare su una promessa del calcio brasiliano.

Secondo media brasiliani, sarebbe sceso in campo anche Josè Mourinho per sondare e spingere Marcos Leonardo verso Trigoria. Sempre secondo il portale sudamericano, la Roma presenterà una nuova offerta nei prossimi giorni: vorrebbe pagare 12 milioni di euro entro dicembre, a cui ne andrebbero aggiunto 6 nel 2024, da pagare entro il mese di settembre.