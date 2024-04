Inter, Frattesi: “Partita sporca, altro tassello importante”

Il match winner della sfida tra Inter e Udinese Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: “Vincere anche queste partite sporche è fondamentale per un gruppo unito come il nostro. Non pensiamo ancora allo scudetto, abbiamo festeggiato per questa bella vittoria ma ci sono ancora tante partite da giocare e punti da prendere“. Il centrocampista della Nazionale ha poi aggiunto: “Sono contentissimo, si tratta di un altro mattone importante per costruire il nostro obiettivo, tra l’altro davanti a tanti nostri tifosi. Rientrati dall’intervallo ci siamo detti che dovevamo restare calmi e che avremmo ripreso il risultato. Non si può sempre vincere 4-0, bisogna essere bravi a fare bene anche in queste partite sporche. Tutti sono importanti in questa squadra, anche chi gioca meno come me. Una bella soddisfazione per me, sono in un bel gruppo dove anche tutti si sentono considerati“.