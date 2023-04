Inter-Fiorentina, Mkhitaryan: “Ci manca il gol, dobbiamo migliorare per affrontare al meglio il mese che ci aspetta”

Mkhitaryan ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta in casa contro la Fiorentina: “Manca il gol, non ne facciamo da tre partite e anche stasera nel primo tempo potevamo chiudere la gara. La mia occasione? Poi la vedrò meglio, forse potevo dare la palla a Lukaku ma ero già concentrato sul calciare. Non è solo la cattiveria, abbiamo bisogno della tranquillità”. . “Come mai non riusciamo a segnare? C’è una grande voglia, non riusciamo ad essere tranquilli. C’è l’adrenalina che ti porta avanti e non c’è la tranquillità. Siamo una squadra matura, ci parliamo e ci spieghiamo per capire come possiamo migliorare. Adesso c’è un mese molto tosto”.