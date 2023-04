Inter, 3 sconfitte di fila e 10 totali in campionato: non accadeva dal 2017

La sconfitta subita dall’Inter, con il risultato di 1-0, per mano della Fiorentina è la 10esima in 28 giornate di campionato per i nerazzurri. Si tratta di una dato preoccupante e che inizia a mettere in seria discussione la qualificazione dei meneghini alla prossima Champions League. 3 ko consecutivi (Spezia-Juventus-Fiorentina) e 10 totali, due statistiche così negative che non si verificavano dal 2017. 6 anni fa, nella stagione 2016/2017 chiusa dall’Inter al 7° posto con tre diversi allenatore avvicendatisi sulla propria panchina: prima De Boer, poi Pioli, infine Vecchi. Insomma, si direbbe che non splende esattamente il sole su Milano, soprattutto sponda nerazzurra.