Inter, la festa scudetto in diretta su Sky Sport e NOW: collegamenti dalle 9:30 a notte fonda

La festa scudetto della seconda stella dell’Inter sarà integralmente trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW nella giornata di domenica 28 aprile. L’appuntamento è a partire dalle ore 9:30, quando inizierà una lunghissima giornata in cui verrà celebrato il traguardo raggiunto dai nerazzurri con interviste a tifosi dell’Inter, ma anche a tanti ospiti del mondo dello sport e non solo per analizzare e festeggiare il 20° scudetto della storia del club. Alla conduzione ci sarà Roberta Noé, mentre gli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi seguiranno il viaggio del pullman dell’Inter attraverso le strade di Milano.

In serata spazio poi a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i suoi ospiti che parleranno dell’Inter e ascolteranno le voci dei protagonisti direttamente dalla grande festa in piazza Duomo. Durante Casa dello Sport Day, con Giorgia Cenni e i suoi ospiti, sono invece previsti collegamenti dallo stadio Giuseppe Meazza per le interviste al termine della partita contro il Torino. Infine, sui canali di Sky Sport andranno in onda una serie di speciali per celebrare lo scudetto nerazzurro. Paolo Condò, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis daranno le pagelle ai protagonisti dello scudetto, mentre Andrea Marinozzi analizzerà tatticamente l’annata dell’Inter in Football Analyst – Speciale Simone Inzaghi. Di seguito le produzioni originali Sky Sport dedicate all’Inter che verranno trasmesse a rotazione sui canali Sky e in streaming su NOW.