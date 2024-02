Inter, Farris: “I ragazzi sono straordinari, vittoria molto importante”

“C’è stata una comunicazione con il mister nell’intervallo. Non era contento di quanto fatto nel primo tempo, non era l’Inter che conosciamo. Nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questi ragazzi sono così straordinari, hanno alzato i giri del motore. Possono sbagliare una ventina di minuti in un tempo, ma poi la rimettono a posto. Questo però deve essere da monito, le squadre dietro non mollano e quelle che affrontiamo danno tutto in campo. Nel primo tempo è mancata la superiorità numerica, sono stati bravi gli avversari. Potevamo evitare il secondo gol, subito in ripartenza“. A dirlo è Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi (oggi in tribuna perché squalificato), ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-2 ottenuto contro la Roma.

“I gol? Sono azioni che proviamo e riproviamo. Sugli esterni abbiamo creato superiorità numerica e loro hanno fatto fatica a reagire. Il vantaggio sulle avversarie è molto importante perché sappiamo che non molleranno. Questa vittoria è importante, l’Inter del secondo tempo è quella che conosciamo. Lautaro e Thuram? Sono importanti anche Arnautovic e Sanchez, che quando entrano in campo danno tutto, Marko oggi ha fatto l’assist nel finale“. Sugli ottavi di Champions League: “C’è prima la partita con la Salernitana. Studieremo l’Atletico Madrid con calma, soprattutto visto che la prima partita sarà in casa”, aggiunge Farris.