Bundesliga 2022/2023, l’Eintracht vince e va a -5 dal Bayern. Crolla il Friburgo con il Wolfsburg

I risultati delle cinque partite del pomeriggio valevoli per la sedicesima giornata della Bundesliga 2022/2023, che torna in campo in questo weekend dopo oltre due mesi di stop tra Mondiali e sosta invernale. Non sono mancate le sorprese, a partire dal crollo del Friburgo che perde l’occasione per portarsi a -2 dal Bayern capolista perdendo con un sonoro 6-0 in casa del Wolfsburg. Partita decisa già nel primo tempo, con il gol di Wimmer dopo nemmeno 120 secondi e la doppietta di Wind prima dell’intervallo. Nella ripresa le reti di Gerhardt e Baku precedono il rigore di Waldschmidt nel recupero, per un “bagel” tennistico davvero pesantissimo. Un risultato che consente invece ai “lupi” di rilanciarsi sempre più nella corsa all’Europa che conta, visto che adesso il secondo posto dista solo quattro punti.

Secondo posto che viene agganciato dall’Eintracht Francoforte, che si porta così a -5 dal Bayern grazie alla vittoria per 3-0 su uno Schalke 04 che appare sempre più condannato alla retrocessione con l’ultimo posto solitario. Lindstrom firma il vantaggio nel primo tempo, gli ospiti lottano e riescono a rimanere in partita ma nel finale di partita arrivano le reti di Borre e Buta ad archiviare la pratica. Nei quartieri bassi della classifica terza vittoria consecutiva e successo pesante del Bochum, che in uno scontro diretto in ottica salvezza batte 3-1 l’Hertha Berlino.

Destino ben diverso per l’altra squadra della capitale. L’Union Berlino infatti non si ferma, batte 3-1 l’Hoffenheim e vola a sua volta a quota 30 punti insieme a Friburgo ed Eintracht in seconda posizione. Gli ospiti vanno in vantaggio con Bebou, ma negli ultimi 20 minuti l’Union la ribalta grazie alla doppietta di Doekhi e il gol di Leweling. Buon pareggio infine per lo Stoccarda, che nella corsa alla salvezza strappa l’1-1 contro il Magonza.