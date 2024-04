Inter e Inzaghi a caccia di nuovi record: battere il Cagliari per un derby da scudetto

Due vittorie per la seconda stella. La missione dell’Inter è quella di chiudere la pratica nel giro di nove giorni, tra il Cagliari in lotta per la salvezza e poi, eventualmente il derby col Milan per rendere indimenticabile il ventesimo scudetto della storia nerazzurra. Simone Inzaghi ha ben chiaro che l’obiettivo è sempre più vicino e per questo non c’è tempo per distrarsi o fare calcoli: anzi, si possono conquistare record su record. La sfida coi sardi è chiaramente da prendere con le pinze, per diversi motivi: Ranieri torna da ex e cerca punti salvezza, anche perché i rossoblù sono in un ottimo momento di forma a fronte di tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette. Ma i precedenti sono tutti a favore dei padroni di casa: l’Inter ha perso solo una delle precedenti dodici contro il Cagliari, era il 2019, e soprattutto nella gestione Inzaghi ha vinto cinque volte su cinque, con un punteggio aggregato di 13-2, eguagliando il record contro questa avversaria. Questo vuol dire una cosa: con un altro successo, i nerazzurri per la prima volta ne vincerebbero sei di fila contro gli isolani. Peserà però l’assenza di Lautaro, così come quella di Pavard: le ammonizioni scientifiche di Udine consentiranno loro di giocare il derby della Madonnina, che potrebbe essere una partita storica.

Record su record, dicevamo: con una vittoria l’Inter raggiungerebbe quota 85 punti, nessuna squadra c’è mai riuscita dopo 32 giornate, anche con la proiezione dei tre punti a vittoria per le stagioni in cui vincere ne assegnava due. E poi, Inzaghi ha già eguagliato il record nerazzurro di partite consecutive a segno in campionato: 39, come già ottenuto nella sua stessa gestione su striscia iniziata da Conte. E proprio il tecnico leccese è il prossimo obiettivo, visto che a 43 c’è la Juve tra il 2013 e il 2014, quindi a 44 il record assoluto di Allegri, sempre con la Juventus. Insomma, entro fine stagione può arrivare un altro enorme primato. Così come si può ancora sfondare quota 100 e soprattutto battere i 102 della Juve, ma bisognerà vincerle tutte. A cominciare dal Cagliari, che ha un pessimo rendimento in trasferta, ma al contempo ha concesso solo una media di 0.7 reti nelle ultime tre lontane dalla Sardegna. Sarà sfida a colpi di palle inattive? Cagliari e Inter, nell’ordine, sono le due squadre che hanno effettuato più cross su azione in questa Serie A, ma se i nerazzurri hanno raccolto 13 gol con i traversoni su azione, i sardi appena due.