Inter, i convocati di Inzaghi per il Giappone: Cuadrado presente

L’Inter ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Giappone, dove i nerazzurri proseguiranno la propria preparazione e affronteranno alcune amichevoli. Per mister Simone Inzaghi ci saranno a disposizioni i nuovi acquisti Juan Cuadrado, Marcus Thuram e Davide Frattesi mentre dovrà pazientare per il proprio portiere titolare: in attesa di Sommer, non convocato Radu e partenza per l’Asia con Calligaris, Stankovic e Di Gennaro. Ecco la lista completa dei nerazzurri per le sfide con Al-Nassr e Psg.

Portieri: Alessandro Calligaris, Filip Stankovic, Raffaele Di Gennaro.

Difensori: Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro, Giacomo Stabile, Aleksandar Stankovic.

Centrocampisti: Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Giovanni Fabbian.

Attaccanti: Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito.