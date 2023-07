Mondiali calcio femminile 2023, l’hotel della Nuova Zelanda evacuato per un incendio

di Mattia Zucchiatti 1

Dopo la sparatoria nel giorno della partita inaugurale, un altro evento imprevisto condiziona la routine di allenamento di una delle squadre impegnate ai Mondiali di calcio femminile. Nel dettaglio, la nazionale di casa, la Nuova Zelanda è stata costretta ad abbandonare il proprio hotel ad Auckland a causa di un incendio. Lo riporta il quotidiano locale New Zealand Herald. La squadra si è rifugiata in un ristorante nelle vicinanze, mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme. Come fa sapere la Reuters, il CEO di New Zealand Football Andrew Pragnell ha dichiarato che la squadra è di buon umore nonostante l’inconveniente. Giovedì la Nuova Zelanda ha scritto una pagina di storia con una vittoria per 1-0 contro la Norvegia, la prima in assoluto ai Mondiali, mentre martedì affronterà le Filippine.