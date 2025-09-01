Dopo la sconfitta contro l’Udinese, l’Inter torna sul mercato e mette a segno il colpaccio last minute: l’annuncio di Fabrizio Romano.

“Penso non ci saranno movimenti, confermare l’ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l’allenatore”. Queste le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, rilasciate prima dell’inizio della gara contro l’Udinese.

L’inaspettata sconfitta maturata a San Siro avrebbe però fatto cambiare i piani del club. A poche ore dal termine della finestra estiva di calciomercato, la dirigenza nerazzurra ha deciso infatti di aggiungere una pedina di grande spessore al reparto difensivo a disposizione di Chivu.

Inter, è fatta per l’arrivo di Akanji: cifre e dettagli dell’operazione

“Non è facile trovare giocatori più forti dei disponibili in difesa. La maggior parte hanno grande esperienza, sono collaudati e un po’ datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità”, ha aggiunto Marotta. Non sarà stato facile ma l’Inter l’ha trovato: Manuel Akanji sarà infatti presto un nuovo calciatore nerazzurro.

Come raccontato da Fabrizio Romano, il difensore svizzero arriva in prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Il diritto diventerà obbligo solo se il calciatore disputerà almeno il 50% delle partite a disposizione e se l’Inter si laureerà Campione d’Italia al termine di questa stagione.

Il difensore ha accettato la destinazione e nel corso di queste ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Inter almeno per la prossima stagione.