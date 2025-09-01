Continua la caccia del Milan al nuovo attaccante: Allegri potrebbe presto abbracciare il suo nuovo centravanti.

Manca sempre meno alla fine della finestra estiva di calciomercato e in casa Milan continua la caccia al nuovo centravanti. Come confermato direttamente da Igli Tare prima del fischio d’inizio della gara contro il Lecce, il club rossonero stava valutando concretamente la possibilità di impostare uno scambio di numeri nove con la Roma.

Santiago Gimenez in giallorosso e Artem Dovbyk in rossonero: questa l’idea portata avanti dai due club, nonostante la parziale smentita da parte di Massara. I dialoghi sono proseguiti in queste ore, valutando sia la possibilità di uno scambio di prestiti tra i due calciatori sia quella di inserire un’opzione di acquisto.

Milan e Roma proveranno fino all’ultimo a trovare un accordo ma il tempo stringe. In caso di fumata nera, il club rossonero potrebbe cambiare strategia.

Milan, Dovbyk può arrivare in rossonero a prescindere da Gimenez: le ultime

Il Milan potrebbe prendere Artem Dovbyk a prescindere da Santiago Gimenez. Come raccontato da ‘Sky Sport’, il club rossonero potrebbe decidere di percorrere questa opzione in caso di mancato accordo con la Roma per lo scambio tra i due attaccanti. Per portare a termine questa operazione serviranno però degli incastri.

Il club giallorosso dovrebbe infatti sostituire l’ucraino e il nome da tenere d’occhio continua ad essere quello di Breel Embolo, attaccante del Monaco. Lo svizzero, cercato nelle scorse settimane anche dal Milan, è però nel mirino del Rennes e, a poche ore dal gong, resta un’operazione molto complicata.

Lo scambio tra Dovbyk e Gimenez resta però la pista da attenzionare maggiormente fino all’ultimo, con il Milan che vuole regalare a Massimiliano Allegri un ultimo tassello per completare il reparto offensivo.