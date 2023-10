Inter, Carlos Augusto: “Ho fatto la scelta giusta a venire qui. Puntiamo a vincere tutto”

Carlos Augusto ha parlato in una lunga intervista del suo arrivo all’Inter: “Puntiamo a vincere, avere la seconda stella e arrivare in finale di Coppa Italia, ovviamente poi arrivare il più lontano possibile in Champions League. Qui tutti si aiutano, ho scelto l’Inter perché è una grande squadra, ho fatto la scelta giusta. Quando ho firmato ero a casa con mio padre ed è stato un piacere, il mio sogno era giocare in una grande squadra ed era troppo contento per me”.

Poi ha proseguito: “La prima volta a San Siro è stata straordinaria, mi ricorderò tutto per sempre. Inzaghi? Un allenatore che ti aiuta tanto a crescere, ti sta sempre vicino, con lui posso crescere ancora tanto”.