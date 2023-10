Pagelle Fiorentina-Ferencvaros 2-2, voti e tabellino Conference League 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Fiorentina-Ferencvaros 2-2, match valido per la seconda giornata del girone F della Conference League 2023/2024. Al Franchi arriva un risultato davvero doloroso e beffardo per gli uomini di Italiano, che regalano i primi 60′ agli avversari per poi svegliarsi quando ormai è troppo tardi. Nel recupero arriva il pareggio di Ikonè, poi i viola sprecano anche un paio di ghiotte occasioni per ribaltare lo 0-2 maturato tra primo e secondo tempo con i gol di Varga e Cissè. Nella ripresa protagonista anche il Var, che annulla per fuorigioco un rigore in favore del Ferencvaros e il gol del pari viola firmato da Nico Gonzalez.

FIORENTINA-FERENCVAROS: HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

Le pagelle e il tabellino

Fiorentina: Terraciano 6, Kayode 5.5, Martinez Quarta 5, Ranieri 5, Biraghi 5 (dal 46′ Parisi 6.5), Maxime Lopez 5 (dal 57′ Arthur 6), Bonaventura 6 (dal 79′ Ikonè 7), Mandragora 5.5 (dal 57′ Barak 6.5) , Sottil 5 (dal 57′ Kouamè 6.5), Nico Gonzalez 6, Beltran 6. All. Italiano 5.5

Ferencvaros: Dibusz 6, Ramirez 6, Cissè 6.5, Mmaee 5.5, Makreckis 5.5, Sigér 6, Ben Romdhane 7 (dal 67′ Owusu 6), Abu Fani 5.5 (68′ Besic 6), Zachariassen 6.5 (dal 88′ Abena sv), Marquinhos 6 (dal 82′ Civic sv), Varga 7 (dal 82′ Pesic sv). All. Stankovic 6

Arbitro: Schlager 6

Ammoniti: Sigér, Mmaee, Ben Romdhane, Dibusz

Marcatori: 25′ Varga, 50′ Cissè, 66′ Barak, 90’+3′ Ikonè

Recupero: 3′ pt, 7′ st