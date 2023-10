Mondiali Rugby 2023, All Blacks a valanga sull’Uruguay: 73-0 e qualificazione ai quarti

Come da pronostico gli All Blacks ottengono e in maniera netta il terzo successo consecutivo nel Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali di rugby 2023. A Lione il XV oceanico sconfigge 73-0 il malcapitato Uruguay e conquista un posto ai quarti di finale. Nel primo tempo sono quattro le mete della Nuova Zelanda con McKenzie, Mo’Unga, Jordan e Roigard che fissano il punteggio sul 26-0. Le cose non migliorano dopo l’intervallo per la formazione sudamericana, che non riesce a sbloccarsi e perlomeno riesce ad evitare di subire 50 punti nella seconda frazione. Gli All Blacks si fermano a 47 con le mete di Newell, Mo’Unga, McKenzie, Jordan, Fangaanuku, Williams e Faingaanuku ancora. Si chiude con una sonora sconfitta un Mondiale comunque più che positivo per l’Uruguay, che ha battuto la Namibia e offerto ottime prestazioni sia contro l’Italia che contro la Francia.