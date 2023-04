Inter, cancellata la multa a D’Ambrosio: resta la squalifica, salterà il match con la Salernitana

Nel corso di Inter-Juventus, gara disputatasi lo scorso 19 marzo e terminata 1-0 in favore dei bianconeri, Danilo D’Ambrosio è stato espulso in seguito ad un battibecco con Leandro Paredes. Il Giudice Sportivo gli ha comminato due giornate di squalifica e 5.000 euro di multa, così l’Inter ha fatto ricorso e le sue richieste sono state accolte solo parzialmente. Il 34enne di Napoli, infatti, potrà non pagare la multa, ma dovrà in ogni caso osservare l’intera squalifica: ciò vuole dire che Simone Inzaghi dovrà fare a meno di lui nella prossima giornata di campionato, quando il team meneghino affronterà la Salernitana.

Così recita il comunicato diramato dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale: “Nell’udienza svoltasi nella giornata di oggi, 3 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 219/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore D’Ambrosio Danilo avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara, ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 inflitte al calciatore D’Ambrosio Danilo, in relazione alla gara Internazionale/Juventus del 19.03.2023; Udito l’Avv. Angelo Capellini per la reclamante; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente dispositivo: Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto”.