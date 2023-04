Super Lig 2022/2023, il Fatih Karakumruk di Pirlo vince fuori casa: nono posto agguantato

Bel successo esterno per il Fatih Karakumruk di Andrea Pirlo, che passa sul campo dell’Istanbulspor per 1-0, grazie alla rete di Diagne (27′). La squadra guidata dall’ex allenatore della Juventus si conferma in un ottimo stato di forma: sono, infatti, 11 le gare di campionato consecutive senza sconfitte (5 vittorie, 6 pareggi), l’ultima delle quali risale allo scorso 25 dicembre (2-1 contro l’Adana Demirspor). Il team di Pirlo ha 34 punti dopo 25 giornate : nono posto agguantato, per giunta con una gara in meno rispetto al Konyaspor ottavo.