Inter, Cambiasso ricorda Luisito Suarez: “Mi mancheranno le nostre chiacchiere dal benzinaio”

L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha ricordato su Instagram Luisito Suarez, ex giocatore nerazzurro e unico pallone d’oro spagnolo, scomparso oggi all’età di 88 anni: “Nella memoria del calcio rimarrai per sempre al top da pallone d’oro che sei. A me, in più, mancheranno le nostre chiacchiere piene di pallone al benzinaio di Dany. Sempre nel mio cuore Luisito”, il ricordo del Cuchu sotto al post ricordo su Instagram.