Inter, buona la prima sul Lugano: a segno Fabbian, Sensi e Esposito

Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi, alle prese questo pomeriggio con la partitella a porte chiuse contro il Lugano. Spicca tra la formazione nerazzurra la prima uscita per Yann-Aurel Bisseck, schierato in difesa con De Vrij e Stankovic. Ritorno a centrocampo per Stefano Sensi e Giovanni Fabbian, insieme a Henrikh Mkhitaryan, Valentino Lazaro e Andrea Pelamatti sugli esterni. Davanti coppia argentina con Lautaro e Joaquin Correa. A sbloccare il risultato ci pensa al 15′ di Giovanni Fabbian, bravissimo di prima a metterla alle spalle di Berbic. Poi il raddoppio al 40′, è Sensi con una magistrale punizione ad insaccare il pallone sotto al sette di destra. Nella seconda frazione sono tanti i giovani che Inzaghi manda in campo, è proprio Sebastiano Esposito a cinque minuti dalla fine, a fissare il risultato finale sul 3-0 con un destro bello, preciso e potente.