Inter-Bologna 2-2, Zirkzee: “Gol d’istinto, bello segnare qui. Stiamo facendo un ottimo lavoro”

“Il mio gol? Puro istinto, avevo visto Orsolini sulla destra ma ho il mio pensiero mi ha portato a calciare. Sono un attaccante, dovrei riuscire a fare qualche gol in più. In ogni caso è stato bello segnare in questo stadio e ottenere un punto importante”. Queste le parole di Joshua Zirkzee, autore del gol del 2-2, dopo il pareggio conquistato dal Bologna contro l’Inter. “Stiamo facendo un ottimo lavoro, ora bisogna continuare così”.