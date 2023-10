Highlights Giro di Lombardia 2023, terzo sigillo consecutivo per Pogacar (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 5

Gli highlights del Giro di Lombardia 2023, in cui lo sloveno della UAE Emirates, Tadej Pocagar, ha conquistato una meravigliosa vittoria in solitaria davanti ad Andrea Bagioli della Soudal Quick Step e al connazionale Primoz Roglic della Jumbo Visma. Per Pogacar si tratta della terza affermazione consecutiva in questa corsa, che lo porta a raggiungere delle leggende del ciclismo. Ecco il video dei momenti salienti e degli ultimi chilometri della corsa ciclistica italiana.