Inter-Atalanta, Compagnoni si confonde in diretta: gol Lukaku, ma era replay (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Maurizio Compagnoni questa sera ha sicuramente concesso un momento di divertimento ai tanti telespettatori che hanno seguito la diretta gol di Sky Sport. L’affermato telecronista infatti è stato protagonista di un simpatico accaduto: la regia manda in replay la rete che Lukaku mette a segno al primo minuto di gioco contro l’Atalanta, è proprio lui a non accorgersene però e raccontare la rete come quella del “3-0”. Il telecronista se ne rende conto troppo tardi, solo alla fine del replay, ridendo anche lui e chiedendo scusa ai telespettatori.