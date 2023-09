Inter, Arnautovic su Instagram dopo l’infortunio: “Torno presto”

“Grazie a tutti, compagni e tifosi, per l’affetto. Torno presto! Sempre forza Inter!“. Questo il messaggio del numero 8 dell’Inter Marko Arnautovic su Instagram dopo l’infortunio patito contro l’Empoli, pochi minuti dopo essere subentrato a Lautaro Martinez. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. La prognosi è di circa un mese e mezzo, per cui il centravanti austriaco potrebbe ritornare in campo a novembre.