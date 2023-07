Inter, al via il raduno ad Appiano Gentile. I tifosi a Onana: “Resta con noi”

Ad Appiano Gentile è iniziata la stagione 2023/2024 dell’Inter vicecampione d’Europa. Raduno e prima giornata di allenamenti per molti nerazzurri. Tra i primi ad arrivare André Onana, al centro di diverse voci di mercato: il portiere si è fermato per firmare autografi ai tifosi presenti, che hanno detto “resta con noi” al camerunense. Intanto il club nerazzurro ha svelato oggi anche la nuova maglia “home” per il 2023/24. Lo sponsor sarà Paramount+, mentre sulla manica confermato Ebay.