Everton, Dele Alli shock: “A sei anni sono stato molestato, a otto spacciavo droga”

Un’intervista commovente e sincera quella concessa da Dele Alli al canale Youtube di Gary Neville. Il calciatore classe 1996 di proprietà dell’Everton ha raccontato gli episodi di un’infanzia difficilissima e le ripercussioni sulla sua carriera negli ultimi anni. “A sei anni sono stato molestato da un amico della mia mamma biologica – rivela a ‘The Overlap’ – a sette anni ho iniziato a fumare, a otto spacciavo droga. Poi a 12 anni sono stato adottato da una famiglia fantastica”.

Nonostante l’ascesa sino alla Premier League, per il calciatore inglese ci sono stati anche alcuni momenti difficili. “Ricordo di essermi svegliato una mattina per una sessione di allenamento ed ero in una brutta situazione. Mi sono guardato allo specchio chiedendomi se potessi ritirarmi a 24 anni“. Alli ha anche confessato di aver passato sei settimane in riabilitazione negli Stati Uniti per una dipendenza da assunzione di sonniferi dopo il ritorno dalla Turchia, ma adesso vuole tornare ad essere protagonista in Inghilterra con la maglia dell’Everton.