Inter-Al Nassr, Frattesi subito in gol: inserimento e colpo di testa in torsione (VIDEO)

di Redazione 32

Davanti a Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, Davide Frattesi realizza un primo gol alla Lautaro. Al 44′ dell’amichevole tra Inter e Al Nassr, l’ex centrocampista del Sassuolo segna il suo primo sigillo in nerazzurro. Su cross di Dumfries, Frattesi ha scelto alla perfezione i tempi dell’inserimento e con un colpo di testa in torsione ha indirizzato la palla all’angolo più lontano. Niente da fare per il portiere. L’Inter va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.