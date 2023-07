Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto maschile: l’Ungheria sorprende la Spagna, sarà finale con la Grecia

Sorpresa a Fukuoka nel mondiale di pallanuoto. L’Ungheria batte la Spagna nel finale 12-11 ribaltano gli iberici nel quarto periodo. Dopo un inizio equilibrato i ragazzi di Varga chiudono la prima metà di partita avanti 6-4. La Spagna si riporta sotto con un 3-2 nel terzo periodo, ma è l’Ungheria nel finale a spuntarla con il punteggio di 12-11. Successo pesantissimo per i magiari, che oltre alla finale con la Grecia conquistano anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Torna in finale l’Ungheria che, dopo il settimo posto di Budapest e il quarto posto di Gwanju, proverà a riscattare la finale persa nel 2017 sempre a Budapest con la Croazia.