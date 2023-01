Inter, a fine stagione Correa verrà ceduto: si muove il Siviglia

Game over per Joaquin Correa all’Inter. L’attaccante argentino non ha mai convinto e soprattutto non ha dimostrato in campo di valere i 30 milioni spesi dal club nerazzurro nell’estate del 2021. La società, infatti, si è decisa a cederlo a fine stagione, peraltro andando incontro a una minusvalenza. Il Siviglia, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la squadra più interessata al giocatore.