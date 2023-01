Australian Open 2023, Djokovic: “Grande rispetto per Tsitsipas, che vince il migliore”

“Ho un grande rispetto per Tsitsipas, continua a migliorare. Secondo me è anche uno dei ragazzi più interessanti con i suoi ampi interessi fuori dal campo, con il suo taglio di capelli”. Queste le parole di Novak Djokovic dopo la semifinale degli Australian Open vinta 7-5 6-1 6-2 contro Tommy Paul. In finale il serbo sfiderà Stefanos Tsitsipas, un match che metterà in palio non solo il trofeo, ma anche la prima posizione nel ranking Atp.

“Vincere un grande slam e essere il n.1 al mondo rappresenta l’apice della tua carriera di tennista” aggiunge Djokovic, che ha già incontrato Tsitsipas in una finale slam al Roland Garros 2021 vincendo in cinque set 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4: “Di quella finale ho un meraviglioso ricordo, perché ho vinto… Ero sotto di due set a zero ed è stata la prima volta che ho recuperato in svantaggio di due set in una finale dello slam. Per lui però era la prima finale”.