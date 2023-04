Osimhen sull’infortunio: “Nulla di grave, contro il Milan in Champions ci sarò”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato al Tg5 del suo infortunio che lo terrà fuori per le prossime partite di campionato: “Non è nulla di grave. Mi riposerò 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Spero e credo di esserci contro il Milan in Champions ci sarò”.

L’attaccante nigeriano si è soffermato sullo scudetto e il sostegno dei tifosi: “Stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Nessuno credeva in noi a inizio anno. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. I tifosi sono pazzeschi, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli lo Scudetto”.